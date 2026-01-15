Prima pagină » Știri externe » Reacția MAE de la Chișinău după ce SUA au suspendat temporar vizele de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova

O măsură cu caracter administrativ, care nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA, susține Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău după ce SUA au suspendat temporar vizele de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova.
Cosmin Pirv
15 ian. 2026, 11:14, Știri externe

MAE informează miercuri o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026.

„Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice (), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA”, arată ministerul.

În acest context, MAE subliniază următoarele aspecte esențiale:
-Vizele de imigrare deja emise rămân valabile și nu sunt revocate;
-Vizele neimigrante (turistice, de studii, de muncă, de afaceri, etc.) nu sunt afectate și continuă să fie procesate și emise în regim normal;
-Cererile pentru vize de imigrare pot fi depuse și intervievate, însă emiterea efectivă a vizelor este temporar suspendată;
-Impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova este limitat, având în vedere că numărul vizelor de imigrare emise anual la Chișinău a fost constant redus.

Vizele de imigrare sunt documente oficiale care permit unei persoane să se stabilească permanent în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt diferite de vizele neimigrante, care sunt eliberate pentru șederi temporare, precum turismul, studiile sau munca pe perioadă determinată, transmite MAE de la Chișinău.

Statele Unite vor suspenda, de săptămâna viitoare, procesarea vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, înăsprind dur politica de imigrație.

