SUA opresc procesarea vizelor pentru zeci de țări

Decizia, care va intra în vigoare la 21 ianuarie, este prevăzută într-un memorandum intern al Departamentului de Stat, citat de Fox News Digital, și face parte dintr-o reevaluare amplă a criteriilor de selecție și verificare a solicitanților de viză.

Rusia și Iranul, vizate de noile restricții

Rusia se numără printre țările afectate de această măsură, alături de Somalia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt, Nigeria, Thailanda și Yemen. Scopul este blocarea accesului solicitanților care ar putea deveni o „povară publică” pentru Statele Unite, adică persoane dependente de beneficii sociale sau ajutoare guvernamentale.

„Departamentul de Stat își va folosi autoritatea de lungă durată pentru a declara ineligibili potențiali imigranți care ar deveni o povară publică pentru Statele Unite și ar exploata generozitatea poporului american”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Tommy Piggott.

Filtru extins pentru solicitanți

Suspendarea va rămâne în vigoare până la finalizarea unei reevaluări complete a procesului de acordare a vizelor. În noiembrie 2025, autoritățile americane au transmis misiunilor diplomatice din întreaga lume instrucțiuni pentru aplicarea unor reguli mult mai stricte, în baza prevederii legale privind „povara publică”.

Noile criterii permit respingerea cererilor de viză în funcție de factori precum starea de sănătate, vârsta, nivelul de cunoaștere a limbii engleze, situația financiară sau posibila nevoie de îngrijiri medicale pe termen lung.

Criteriul „poverii publice”

„Imigrația din cele 75 de țări va fi suspendată cât timp sunt reevaluate procedurile de procesare, pentru a preveni intrarea cetățenilor străini care ar putea beneficia de ajutoare sociale și beneficii publice”, a precizat Piggott.

Deși conceptul de „povară publică” există de decenii în legislația americană, aplicarea lui a variat semnificativ de la o administrație la alta. În 2019, administrația Trump a extins definiția pentru a include o gamă mai largă de beneficii. Măsura a fost contestată în instanță și restrânsă de administrația Biden în 2022.

Excepțiile de la actuala suspendare vor fi „foarte limitate” și acordate doar după o evaluare strictă a fiecărui caz.