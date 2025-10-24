Record la Big Bend Race: un pilot amator depășește 278 km/h cu o mașină care s-a topit parțial pe traseu

La competiția de viteză pe drum deschis Big Bend Open Road Race, desfășurată anual în vestul statului Texas, pilotul amator John Anhalt a devenit noul deținător al celui mai bun timp din istoria evenimentului. Participând cu o mașină modificată pentru performanță extremă, el a parcurs traseul de 190 de kilometri cu o viteză medie de 278,4 km/h, cea mai mare din istoria evenimentului.

Performanța sa a depășit vechiul record stabilit în 2013 de Tom Whalen, care reușise o viteză medie de puțin sub 278 km/h.

Mașina a plătit prețul

Anhalt a participat cu o Corvette ZR1 din 2019, modificată semnificativ. Motorul, adus la aproape 1.000 de cai putere, i-a permis să atingă o viteză maximă de 342,8 km/h pe șoseaua închisă traficului. Totuși, căldura extremă a făcut ravagii: spatele mașinii s-a topit parțial din cauza evacuării fierbinți și a presiunii aerodinamice.

„Știam că mașina nu se comporta corect, dar am mers mai tare. Fără scuze, doar condu!”, a povestit Anhalt, citat de Auto Motor und Sport. La finalul cursei, el a descoperit că ramele stopurilor și panourile din fibră de carbon se topiseră parțial, iar structura din spate se încovoiase.

Se aștepta la daune, dar nu că își va topi bolidul

Deși General Motors, care produce Corvette, se laudă cu un sistem de răcire performant, modificările făcute de pilot – inclusiv renunțarea la amortizoarele de sunet și montarea unor țevi de eșapament drepte – au crescut temperatura din spate până la punctul în care materialele au cedat.

„Mă așteptam la mici daune, dar nu că se va topi ceva”, a recunoscut pilotul texan.

Organizatorii Big Bend Open Road Race au descris performanța drept „una monumentală”, subliniind că reușita lui John Anhalt a împins limitele a ceea ce poate fi realizat pe o șosea publică: „Precizia, îndemânarea și condusul neînfricat al lui John au ridicat ștacheta pentru toți participanții din comunitatea Big Bend Open Road Race”.

Șosea transformată în pistă de viteză

Cursa Big Bend este un eveniment unic în SUA, desfășurat pe un drum public din vestul Texasului, transformat pentru o zi în pistă de mare viteză. Este deschisă amatorilor și atrage piloți din întreaga lume pentru a-și testa limitele. Câștigă cel care menține cea mai mare viteză medie pe distanța totală.

După această experiență, pilotul câștigător al ediției din octombrie 2025 spune că va reconstrui sistemul de evacuare, probabil cu eșapamente laterale, pentru a evita supraîncălzirea la edițiile viitoare.