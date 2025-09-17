Regele salută „legătura durabilă” cu SUA și laudă „angajamentul” lui Trump de a opri războaiele

Trump a început spunând că este un privilegiu să fie primul președinte american onorat cu o a doua vizită de stat în Regatul Unit, glumind că speră să fie ultima dată când se stabilește un astfel de precedent, scrie SkyNews.

Adresându-se direct Regelui, Trump a declarat: „Aceasta este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri din viața mea, am un respect enorm pentru dumneavoastră și pentru țara dumneavoastră, de multe decenii”.

El a elogiat dedicarea monarhului pentru „păstrarea caracterului glorios și unic al acestui regat”.

„Tocmai am stat la rând și am dat mâna cu aproximativ 150 de persoane, iar Regele îi cunoștea pe fiecare în parte și fiecare companie”, a spus Trump, stârnind râsete în sală.

„Unii aveau nume complicate precum ‘XYZ-Q3’, dar el îi cunoștea pe toți – sau cel puțin așa cred, pentru că nimeni nu s-a plâns. Am fost foarte impresionat”.

Trump i-a spus Regelui că a crescut „un fiu remarcabil” în persoana prințului William și a adăugat că viitorul rege „va avea un succes incredibil în viitor”.

Trump, despre prințesa de Whales: radiantă, sănătoasă și frumoasă

El a continuat: „Melania și cu mine suntem încântați să ne reîntâlnim cu prințul William și să o vedem pe Alteța Sa Regală Prințesa Catherine atât de radiantă, sănătoasă și frumoasă. Este cu adevărat o mare onoare”.

Referindu-se la relația dintre Regatul Unit și Statele Unite, Trump a spus că „suntem ca două note dintr-un singur acord sau două versuri din aceeași poezie”.

„Fiecare este frumoasă de una singură, dar cu adevărat menite să fie împreună. Legătura de rudenie și identitate dintre America și Regatul Unit este neprețuită și eternă. Este de neînlocuit și indestructibilă”.

El a adăugat că „termenul special nici nu începe să facă dreptate” relației dintre cele două națiuni.

Trump și-a încheiat discursul cu o notă familiară din alte declarații interne, afirmând că Statele Unite erau „o țară foarte bolnavă” cu un an în urmă, sub predecesorul Joe Biden, dar că acum sunt „cea mai puternică de oriunde din lume”.

În final, i-a mulțumit Regelui, pe care l-a numit „un om cu adevărat, cu adevărat special”, și reginei Camilla, pe care a descris-o drept „o regină cu adevărat, cu adevărat specială”.