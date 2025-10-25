Regina Mamă a Thailandei, Sirikit, a murit la vârsta de 93 de ani

Ea a murit într-un spital din Bangkok, după ce a dezvoltat o infecție sanguină pe 17 octombrie, care s-a agravat în ciuda îngrijirilor medicale intensive. Regina Sirikit a suferit un accident vascular cerebral în 2012 și se retrăsese în mare parte din viața publică în ultimii ani. Soțul ei, regele Bhumibol Adulyadej, a decedat în 2016.

Mii de persoane au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn după aflarea veștii, potrivit AP.

Născută pe 12 august 1932, într-o familie aristocrată din Bangkok, Sirikit l-a cunoscut pe viitorul rege Bhumibol în Paris, pe când era adolescentă. Cei doi s-au căsătorit în 1950 și au avut patru copii: regele Maha Vajiralongkorn și prințesele Ubolratana, Sirindhorn și Chulabhorn.

Regina Sirikit a devenit extrem de apreciată pentru implicarea personală în problemele interne ale țării, călătorind prin zonele rurale pentru a ajuta la reducerea sărăciei, combaterea dependenței de opiu și sprijinirea comunităților locale. Ea a lansat fundația SUPPORT, care a instruit mii de persoane în meșteșuguri tradiționale, și a inițiat proiecte pentru protejarea faunei sălbatice și conservarea pădurilor și a resurselor de apă.

Deși adesea umbrită de soțul ei și de fiul său, Sirikit a rămas o figură influentă, portretul său fiind expus în întreaga Thailanda, iar ziua sa de naștere, 12 august, sărbătorită ca Ziua Mamei.