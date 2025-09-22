Republica Moldova: 74 de persoane reținute într-un dosar de destabilizare coordonată din Rusia

74 de persoane au fost reținute în timpul unor raiduri privind presupusul complot susținut de Rusia înainte de alegerile de duminică.

Poliția Republicii Moldova a anunțat luni că Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au făcut peste 250 de percheziții.

În această acțiune sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din țarǎ.

„Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale”, se arată în anunțul Poliției Republicii Moldova într-o postare pe Facebook.

Maia Sandu: Suveranitatea Moldovei este în pericol

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat luni un mesaj puternic, avertizând că independența și viitorul european al țării sunt amenințate.

„Kremlinul aruncă sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi, intoxică zilnic oamenii cu minciuni și plătește persoane să provoace dezordini și violență”, a spus șefa statului într-un discurs adresat populației.

Sandu a îndemnat cetățenii să apere Moldova prin vot responsabil: „După atâtea eforturi, nu avem dreptul să dăm țara pe mâna corupților și trădătorilor. Kremlinul crede că suntem de vânzare, dar Moldova e casa noastră și nu e de vânzare”.

Igor Dodon: Perchezițiile sunt o încercare de „intimidare”

La scurt timp după anunțul Poliției, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că percheziții au fost făcute și la „conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani”.

Dodon, care este liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziţie, critică aceste percheziții și le consideră o încercare de „intimidare”.

„Maia Sandu şi PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei ştiu că vor obţine un rezultat prost în ziua de 28 septembrie. Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei ştiu că le vine sfârşitul politic. Noi nu vom ceda”, este mesajul postat de acesta luni dimineață.