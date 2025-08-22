Reuters: Consilierii de securitate națională ai SUA și ai UE discută opțiuni militare pentru Ucraina

O sursă familiarizată cu subiectul a declarat pentru Reuters că secretarul de stat american Marco Rubio, care este și consilierul de securitate națională al lui Trump, a organizat joi o conferință cu omologii săi europeni pentru a discuta opțiunile pentru a oferi garanții de securitate Kievului.

O declarație a Pentagonului a afirmat că planificatorii americani și europeni au elaborat opțiunile militare pentru a fi „luate în considerare în mod corespunzător” de consilierii de securitate națională ai aliaților. Șefii apărării din Statele Unite, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit și Ucraina s-au întâlnit la Washington, D.C., între marți și joi.

Încă nu se cunosc toate detaliile, însă statele europene ar furniza „cea mai mare parte” a forțelor implicate în garanțiile de securitate pentru Ucraina, relevă sursa citată.

Informațiile vin în contextul în care în urma summitului de la Casa Albă de la începutul săptămânii, la care au participat mai mulți lideri europeni și Volodimir Zelenski, Trump a promis că va ajuta la protejarea Ucrainei în cadrul oricărui acord de pace cu Rusia. Pe de altă parte, Trump a declarat că nu va trimite trupe americane în Ucraina, însă a lăsat deschisă posibilitatea unei alte implicări militare a SUA, inclusiv sprijin aerian.

Una dintre opțiuni era trimiterea de forțe europene în Ucraina, aflate sub comanda și controlul Statelor Unite. Sprijinul aerian al SUA ar putea lua diverse forme, inclusiv furnizarea de sisteme de apărare aeriană suplimentare Ucrainei.