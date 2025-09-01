Revolut ajunge la o evaluare record de 75 miliarde de dolari

Revolut, una dintre cele mai mari companii fintech din lume, și-a crescut valoarea de piață cu două treimi, până la 75 de miliarde de dolari, în urma unei vânzări secundare de acțiuni anunțate luni angajaților.

Tranzacția stabilește prețul unei acțiuni la 1.381 de dolari și le oferă salariaților ocazia să vândă până la 20% din deținerile personale către noi și actuali investitori, potrivit The Guardian.

Câștigurile pentru personal sunt așteptate în această toamnă, după un an 2024 marcat de rezultate record: profitul net a crescut cu peste 150%, până la 1 miliard de lire sterline, susținut de abonamente și veniturile din diviziile de investiții și criptomonede.

Fondatorul și directorul general Nik Storonsky a obținut deja un câștig estimat la 200-300 de milioane de dolari în urma unei vânzări similare anul trecut, când compania era evaluată la 45 de miliarde.

Dacă Revolut își va dubla valoarea la 150 de miliarde de dolari, Storonsky ar putea intra în categoria miliardarilor de top la nivel global.

Deși tranzacția este o veste bună pentru angajați, ea a alimentat speculațiile că oferta publică inițială (IPO) a Revolut ar putea fi din nou amânată.

„Este fie un semnal că listarea se apropie, fie că angajații au devenit nerăbdători și preferă să-și valorifice acțiunile înainte de IPO”, a explicat Kathleen Brooks, analist la brokerul XTB.