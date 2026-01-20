Riscul de a respinge invitația lui Trump. Ce a spus Trump când a aflat că Macron va respinge invitația în Consiliului Păcii

„Ei bine, nimeni nu-l vrea pentru că va părăsi funcția foarte curând”, a declarat Trump reporterilor după ce a fost informat că Macron va refuza invitația sa.

„Voi impune o taxă vamală de 200% asupra vinurilor și șampaniilor sale și el va adera”, a adăugat el.

Al doilea mandat al lui Macron este programat să se încheie anul viitor, iar acesta a promis în repetate rânduri că nu va pleca mai devreme.

Administrația Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în cadrul organismului să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari. Potrivit unui proiect de cartă pentru grupul propus, Trump ar fi președintele inaugural al acestuia și ar avea autoritate asupra deciziilor privind aderarea.

Macron nu intenționează să accepte. Macron consideră că statutul depășește Gaza și ridică îngrijorări semnificative, în special în ceea ce privește respectarea principiilor și cadrului instituțional al Organizației Națiunilor Unite, pe care Franța le consideră nenegociabile.

Trump a confirmat, de asemenea, că președintele rus Vladimir Putin a fost invitat să se alăture consiliului, fără a da mai multe detalii.

România și alte state eruopene invitate

România se numără printre aproximativ 60 de state invitate de președintele american Donald Trump să se alăture unei noi initiative

„Administrația prezidențială a confirmat primirea invitației. Președintele Dan a mobilizat deja echipa pentru a analiza nu numai invitația, ci substanța inițiativei președintelui Trump”, a precizat Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională.

Trump a invitat o serie de lideri mondiali, printre care Javier Milei din Argentina și Mark Carney din Canada, să facă parte dintr-un Consiliu pentru Pace în Gaza, care ar urma să fie format sub egida mai largă a noului său Consiliu pentru Pace. Mai multe țări europene au fost invitate să se alăture consiliului pentru pace.

Trump dorește ca constituția completă și atribuțiile comitetului să fie semnate joi la Davos, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect. Însă unele elemente din textul scris cu litere mici i-au făcut pe invitați să se întrebe dacă să accepte sau nu.

Criticii sunt îngrijorați că Trump încearcă să construiască o alternativă sau un rival la Organizația Națiunilor Unite, pe care o critică de mult timp.