Roberta Metsola afirmă că bugetul UE 2028–2034 trebuie adaptat noilor realități: „Europa nu poate face față unei noi epoci cu un buget învechit”

Parlamentul European a votat astăzi ca următorul buget pe șapte ani al blocului comunitar să fie cu 10% mai mare decât propunerea Comisiei Europene, ceea ce ar ridica cheltuielile UE la peste două trilioane de euro.

Raportul a fost elaborat de Siegfried Mureșan (PPE) și Carla Tavares (S&D).

„Vinerea trecută, la Consiliul European informal din Cipru, am prezentat liderilor UE prioritățile Parlamentului, iar astăzi, prin acest vot, Parlamentul European și-a adoptat oficial poziția privind viitorul buget pe termen lung”, a declarat Roberta Metsola în cadrul unei conferințe de presă.

„Europa nu poate face față unei noi epoci cu un buget învechit”

„În primul rând, ce înseamnă votul de astăzi: faptul că Parlamentul European este pregătit. Suntem de fapt înaintea celorlalte instituții, fiind prima instituție care și-a definit prioritățile și poziția privind cadrul financiar multianual și care a repartizat activitatea către comisiile competente într-un timp record. Sperăm acum ca și Consiliul să urmeze rapid acest exemplu, astfel încât negocierile să poată începe fără întârziere”, a adăugat Metsola.

Ea a avertizat că Uniunea Europeană nu mai poate funcționa cu un buget „învechit”, în condițiile în care se confruntă cu noi provocări.

„Europa nu poate face față unei noi epoci cu un buget învechit. Europa se confruntă cu noi realități, noi crize și noi responsabilități, de la apărare și securitate până la competitivitate și reziliență”, a declarat președinta Parlamentului European.

Metsola a subliniat că bugetul trebuie să fie pe măsura ambițiilor Uniunii Europene.

„Nu putem cere generațiilor viitoare să plătească facturile trecutului. De aceea, Parlamentul solicită progrese reale în ceea ce privește resursele proprii. Avem nevoie de bani noi pentru a acoperi datoriile vechi și pentru a rambursa NextGenerationEU, fără a afecta prioritățile viitorului”, a declarat aceasta.

Buget mai flexibil

În același timp, președinta Parlamentului European a subliniat importanța flexibilității bugetare.

„Fie că este vorba de război, migrație sau dezastre naturale, Europa trebuie să aibă capacitatea de a reacționa rapid. Să luăm ca exemplu actuala Rezervă pentru solidaritate și ajutor de urgență, care se epuizează în mod regulat, obligându-ne să acoperim în mod constant deficitul prin votarea unor rectificări bugetare. Sincer vorbind, aceste dezastre, și dau ca exemple inundațiile și incendiile, nu pot aștepta revizuirea bugetului. Prin urmare, bugetul nostru trebuie să fie rezistent la crize, trebuie să fie flexibil și trebuie să fie pregătit să reacționeze”, a afirmat Metsola.