România își reafirmă angajamentul de sprijin pentru Ucraina și securitatea flancului estic al NATO

Potrivit documentului, România își menține angajamentul pentru „un sprijin multidimensional și durabil” acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu NATO și Uniunea Europeană.

„România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaționale și legile în vigoare”, se precizează în comunicat.

În ceea ce privește capabilitățile militare, autoritățile subliniază că Forțele Aeriene Române dispun de aeronave F-16 Fighting Falcon, iar la Baza Mihail Kogălniceanu a avut loc recent certificarea unui detașament al Forțelor Aeriene Germane pentru misiuni de Poliție Aeriană Întărită, desfășurate în cooperare cu militarii români pentru apărarea spațiului aerian NATO.

„Infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”, se arată în text.

România își reafirmă astfel angajamentul ferm pentru securitatea națională și colectivă, acționând „cu responsabilitate și în deplină concordanță cu obligațiile asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene”.