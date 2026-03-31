Rubio: SUA iau în considerare revizuirea relațiilor cu NATO după războiul cu Iranul

Secretarul de Stat, Marco Rubio, a declarat că SUA iau în considerare revizuirea relațiilor cu NATO după războiul cu Iranul. Declarația a fost făcută în timpul unui interviu.
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
31 mart. 2026, 11:34, Politic

Secretarul de Stat SUA, Marco Rubio, a criticat aliații pentru că nu au permis SUA să le folosească bazele în timpul conflictului și pentru că au restricționat accesul la spațiul aerian, într-un interviu acordat Al Jazeera.

Oficialii de la Washington consideră că o astfel de poziție subminează principiile alianței. Americanii asigură securitatea Europei, dar nu primesc un sprijin similar.

Marco Rubio a declarat că această problemă va trebui revizuită după încheierea operațiunii. Potrivit acestuia, alianța ar trebui să funcționeze în ambele direcții, altfel existența sa își pierde sensul. Amenințări asemănătoare a lansat și președintele SUA, Donald Trump.

