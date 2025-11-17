Rusia a atacat infrastructura energetică din cinci regiuni ale Ucrainei

Ministerul Energiei din Ucraina a informat că lucrările de reparații și refacere a instalațiilor energetice afectate sunt în curs de desfășurare.

Potrivit ministerului, capacitatea de energie va fi limitată pentru consumatorii industriali, dar și întreprinderi, luni, în toate regiunile afectate.

Ucrainenii au fost îndemnați de minister să consume curentul în mod responsabil pe parcursul zilei, în special în orele în care consumul este cel mai ridicat, adică dimineața și seara. Consumul responsabil ajută la reducerea încărcării sistemului pentru infrastructura afectată.

Începând de luni, cele mai multe regiuni din Ucraina au parte de restricții ale consumului de energie electrică, iar programele de întreruperi ale energiei electrice pe ore sunt valabile pe tot parcursul zilei.