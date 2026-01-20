Prima pagină » Știri externe » Rusia a atacat Kievul cu drone și rachete. Alimentarea cu energie electrică și apă a fost întreruptă

Forțele ruse au lansat marți dimineață un atac combinat cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene Kiev, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă, a declarat primarul orașului.
Primarul Vitali Klitschko a scris pe Telegram că un atac asupra malului estic al râului Nipru a întrerupt atât alimentarea cu energie electrică, cât și cu apă. O clădire nerezidențială a fost lovită și o persoană a fost rănită, a spus el, conform Reuters.

Canalele de știri neoficiale de pe Telegram au publicat fotografii cu blocuri de apartamente înalte, aflate în întuneric.

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei, a declarat că o zonă de depozitare a fost avariată și că mai multe mașini au fost incendiate.

