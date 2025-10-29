Rusia anunţă testarea cu succes a torpilei nucleare autonome Poseidon

Președintele rus a declarat miercuri că Rusia a efectuat cu succes testul sistemului subacvatic fără pilot Poseidon, dotat cu propulsie nucleară şi proiectat să poată transporta focoase nucleare sau convenționale și să opereze la adâncimi mari.

Funcționează perfect, spune Putin

„Ieri (marți n.r) am efectuat un alt test al unui sistem promiţător, submarinul Poseidon fără pilot, de asemenea cu propulsie nucleară”, a transmis Putin, în cadrul unei întâlniri cu soldați răniți în conflictul cu Ucraina, transmisă de televiziunea de stat.

Liderul rus, citat de Reuters, a precizat că torpila „și-a activat cu succes sistemul de propulsie nucleară, a parcurs kilometri sub apă şi a demonstrat că sistemul său autonom de navigaţie funcţionează perfect”.

Anunțul a fost făcut după ce, duminică, Kremlinul a comunicat că armata rusă a testat cu succes și racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, considerată capabilă să penetreze orice scut antirachetă occidental: „o armă unică, pe care nimeni altcineva în lume nu o are”.

Un submarin special pentru Poseidon

Analiștii militari descriu sistemul Poseidon drept un vehicul subacvatic autonom, de aproximativ 24 de metri lungime, capabil să atingă viteze estimate între 100 şi 185 km/h sub apă şi să opereze la adâncimi de până la 1.000 de metri, mult dincolo de raza standard a submarinelor convenţionale. Lansarea este prevăzută să se facă de pe submarine specializate – între ele, K-329 Belgorod este menţionat drept purtător-cheie.

Proiectat ca purtător al torpilelor autonome nucleare şi al vehiculelor subacvatice speciale, Belgorod oferă Rusiei o capacitate de lansare subacvatică avansată, inclusiv la adâncimi mari şi în zone dificil accesibile.

Ținte: porturile și orașele de la malul mării

Rusia susține că torpila poate lovi porturi sau porturi sau infrastructuri maritime ale statelor adversare. În cele mai grave scenarii, exploziile subacvatice ar putea produce valuri şi contaminare radioactivă, făcând zonele de coastă nelocuibile.

„Puterea Poseidon depășește semnificativ puterea chiar şi a celei mai promițătoare rachete intercontinentale Sarmat”, a declarat Putin, referindu-se la racheta balistică intercontinentală rusă de ultimă generaţie, capabilă să transporte focoase multiple şi să atingă raze de acţiune de câteva mii de kilometri.

Cum își justifică Rusia noul arsenal

Potrivit oficialilor ruşi, sistemele Poseidon şi Burevestnik reprezintă răspunsul la decizia Statelor Unite de a se retrage în 2001 din Tratatul Anti-Rachete Balistice şi la extinderea alianţei NATO spre este, acţiuni pe care Moscova le consideră o ameninţare directă.

Experţii militari independenţi atrag atenția că datele tehnice prezentate de partea rusă nu au fost verificate în mod transparent şi că capacitatea operaţională reală (numărul torpilelor disponibile, stabilitatea sistemului, vulnerabilităţile etc.) rămâne necunoscută.