Rusia ar fi pierdut peste 1,09 milioane de militari de la începutul invaziei, estimează Statul Major ucrainean

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pe 16 septembrie că pierderile totale ale trupelor ruse în războiul din Ucraina au ajuns la circa 1.096.430 de militari.

Potrivit raportului, numai în ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat încă 910 victime.

Raportul menționează și pierderi semnificative de echipamente: 11.184 de tancuri, 23.274 de vehicule blindate de luptă, 61.770 de vehicule și cisterne de combustibil, 32.810 sisteme de artilerie, 1.490 lansatoare multiple de rachete, 1.217 sisteme de apărare aeriană, 422 de avioane, 341 de elicoptere și 59.719 drone.

De asemenea, Marina rusă ar fi pierdut 28 de nave și o navă submarină.

Aceste date nu au putut fi verificate independent, însă oferă o imagine a costului uman și material pe care Ucraina îl atribuie invaziei ruse, aflată acum în al patrulea an de conflict.