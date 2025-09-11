Rusia cere Poloniei să redeschidă frontiera cu Belarus. Varșovia menține închiderea din motive de securitate

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, a calificat măsura drept „un pas conflictual” și „o escaladare a tensiunilor în centrul Europei”.

Zaharova a avertizat că decizia Poloniei va afecta grav partenerii comerciali care utilizează această rută. Oficialul rus a susținut că închiderea graniței „încalcă normele umanitare și libertatea de circulație”, afectând locuitorii regiunilor de frontieră care aveau legături familiale și sociale tradiționale. Moscova a transmis un apel direct către Varșovia pentru a reconsidera cât mai curând decizia, scrie polsatnews.pl.

Polonia menține închiderea frontierei cu Belarus pe fondul exercițiilor militare „Zapad-2025”

Pe de altă parte, Ministerul de Interne și Administrație din Polonia a subliniat că închiderea frontierei cu Belarus este o măsură de securitate legată de manevrele militare belaruso-ruse „Zapad-2025”. Suspendarea traficului se aplică atât transportului rutier, cât și trenurilor de marfă, iar reluarea circulației va fi posibilă doar după încheierea exercițiilor.

Autoritățile poloneze au explicat că închiderea frontierei va permite concentrarea resurselor asupra combaterii migrației ilegale și a riscului de infiltrare a unor persoane cu posibile legături teroriste sau activități de sabotaj.

Polonia introduce și restricții aeriene la granița cu Belarus și Ucraina

În paralel, Polonia a introdus restricții aeriene la granița cu Belarus și Ucraina, după ce mai multe drone au pătruns în spațiul său aerian. Agenția Poloneză de Navigație Aeriană a instituit zona restricționată EP R129, unde zborurile civile sunt interzise în mare parte. Interdicțiile vor rămâne valabile până pe 9 decembrie 2025.

Ministerul rus al Apărării a confirmat recent atacuri cu drone asupra obiectivelor militare din vestul Ucrainei, dar a precizat că Polonia nu a fost vizată.