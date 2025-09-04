Rusia condamnă prizonieri de război ucraineni la pedepse dure de până la 28 de ani de închisoare

Procuratura Generală a Rusiei a anunțat miercuri că Tribunalul Militar al Districtului de Vest a pronunțat pedepse grele împotriva a patru prizonieri de război ucraineni.

Locotenent-colonelul Andrii Antonenko a primit 28 de ani de închisoare, dintre care cinci vor fi executați într-un penitenciar, restul într-o colonie cu regim de maximă siguranță, și a fost amendat cu aproximativ 25.000 de dolari.

Căpitanul Andrii Kuliș și sergentul Oleksii Mazurenko au fost condamnați la câte 26 de ani, iar sublocotenentul Denis Tkacenko la 27 de ani.

Potrivit Kyiv Independent, cei patru au fost capturați în regiunea Briansk și acuzați că au minat linii electrice, o cale ferată și un depozit de combustibil, precum și că au plasat drone lângă aerodromul militar Șaikovka, unde sunt staționate bombardiere strategice folosite în atacurile asupra orașelor ucrainene.

În declarațiile finale, prizonierii au afirmat că au acționat sub ordinele superiorilor pentru apărarea Ucrainei și au subliniat că operațiunile lor nu au provocat victime civile sau militare rusești.

„Nu mă consider terorist și nu sunt de acord cu acuzațiile care mi-au fost aduse. Am sentimentul că acesta este un fel de cosplay al justiției,” a spus Antonenko.