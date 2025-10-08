Rusia ia măsuri pentru a se retrage din acordul privind plutoniul încheiat cu Statele Unite

Acordul privind gestionarea și eliminarea plutoniului (PMDA), semnat în 2000, angaja atât Statele Unite, cât și Rusia să elimine cel puțin 34 de tone de plutoniu de calitate militară fiecare, cantitate care, potrivit oficialilor americani, ar fi fost suficientă pentru fabricarea a până la 17.000 de focoase nucleare. Acordul a intrat în vigoare în 2011.

„Statele Unite au luat o serie de noi măsuri anti-rusești care modifică fundamental echilibrul strategic care prevalea la momentul semnării acordului și creează amenințări suplimentare la adresa stabilității strategice”, se arată într-o notă rusă privind legislația prin care Moscova se retrage din pact.

După ce au dezmembrat mii de focoase nucleare după Războiul Rece, atât Moscova, cât și Washingtonul s-au trezit cu stocuri uriașe de plutoniu de calitate militară, a căror depozitare era costisitoare și prezenta un risc potențial de proliferare, potrivit Reuters.

Scopul PMDA era de a elimina plutoniul de calitate militară prin transformarea acestuia în forme mai sigure, cum ar fi combustibilul cu oxid mixt (MOX) sau prin iradierea plutoniului în reactoare cu neutroni rapizi pentru producerea de energie electrică.

Suspendarea acordului

În 2016, Rusia a suspendat punerea în aplicare a acordului, invocând sancțiunile SUA și ceea ce a calificat drept acțiuni ostile împotriva Rusiei, extinderea NATO și modificările aduse modului în care Statele Unite eliminau plutoniul.

Rusia a declarat la momentul respectiv că Statele Unite nu au respectat acordul după ce Washingtonul a decis, fără aprobarea Rusiei, să dilueze pur și simplu plutoniul și să îl elimine.

Rusia și Statele Unite sunt de departe cele mai mari puteri nucleare din lume și, împreună, controlează aproximativ 8.000 de focoase nucleare, deși mult mai puține decât numărul maxim de 73.000 din 1986, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani.