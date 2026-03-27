Rusia oprește exporturile de benzină de la 1 aprilie pentru a stabiliza piața

Guvernul Rusiei a decis să pregătească o măsură prin care exporturile de benzină vor fi suspendate începând cu 1 aprilie. Viceprim-ministrul Alexander Novak a cerut Ministerului Energiei să redacteze un act oficial în acest sens, scrie Reuters.

Potrivit informațiilor apărute anterior în presa de stat, restricția ar urma să fie aplicată până pe 31 iulie. În această perioadă, prețurile petrolului și ale produselor derivate înregistrează variații majore, influențate de criza din Orientul Mijlociu.

Alexander Novak a explicat că aceste fluctuații afectează echilibrul pieței, însă a mai spus și faptul că cererea externă pentru resursele energetice rusești rămâne ridicată.