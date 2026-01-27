Rusia recunoaște accidental că nava-amiral „Moskva” a fost scufundată de Ucraina

Pentru prima dată, autoritățile ruse au admis indirect că nava-amiral a Flotei din Marea Neagră a fost scufundată în urma unui atac ucrainean. Informația a apărut într-o hotărâre a unui tribunal militar din Moscova. Ea a fost ștearsă rapid de pe site, dar salvată de publicația independentă Mediazona. Documentul se referea la condamnarea, în lipsă, la închisoare pe viață a unui comandant ucrainean. Acesta a fost acuzat că a ordonat lovituri asupra „Moskva” și asupra unei alte nave militare ruse, mai arată CNN.

Diferențe față de versiunea oficială

Până acum, Moscova a susținut că nava s-a scufundat în aprilie 2022 din cauza unui incendiu accidental, urmat de explozia muniției la bord. Ucraina a afirmat încă de la început că „Moskva” a fost lovită de două rachete anti-navă Neptune. Versiuna ucraineană a fost respinsă de autoritățile ruse. Potrivit documentului publicat temporar, „o lovitură cu rachete a provocat un incendiu și fum dens”, ceea ce a dus la moartea a 20 de membri ai echipajului, rănirea a 24 și dispariția a opt marinari în timpul unei operațiuni de salvare ce a durat peste șase ore. Aceste pierderi nu au fost confirmate oficial de armata rusă.

Scufundarea „Moskva”, la doar câteva săptămâni după lansarea invaziei pe scară largă în Ucraina, a reprezentat una dintre cele mai mari lovituri simbolice pentru Rusia. Nava era un element central în flota rusă și un simbol al prezenței militare în Marea Neagră. Întrebată despre documentul retras, purtătoarea de cuvânt a tribunalului militar a refuzat să comenteze. La rândul său, Ministerul Apărării nu a oferit niciun răspuns.

Informațiile de război – strict controlate

Cazul evidențiază din nou controlul strict exercitat de Kremlin asupra informațiilor legate de conflict. Rusia evită folosirea cuvântului „război”, preferând termenul „operațiune militară specială”, iar jurnaliștii care contrazic versiunea oficială au fost investigați sau condamnați. Organizațiile internaționale pentru protecția presei notează că zeci de jurnaliști sunt încă în detenție pentru relatări despre războiul din Ucraina. În acest context, recunoașterea accidentală a scufundării „Moskva” reprezintă una dintre cele mai evidente fisuri în discursul oficial al Moscovei.