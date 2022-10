Ruşii se tem de mobilizare: „Prefer să merg la închisoare decât să lupt în Ucraina”

Mikhail îşi argumentează cazul. „Nu sunt un pacifist”, explică el.

„Dacă o ţară ar încerca să-mi ocupe Patria Mamă sau să comită o agresiune împotriva Rusiei, m-aş duce direct la biroul de înrolare militară şi m-aş înscrie, fără să aştept documentele mele de convocare. Dar în acest caz particular cred că nu există ameninţare militară la adresa Patriei mele”.

„Dar Patria noastră este în pericol”, insistă unul dintre oficiali.

„Patria mea nu a fost în pericol înainte de 24 februarie”, răspunde Mihail, referindu-se la data la care Rusia a invadat Ucraina.

Mikhail, 34 de ani, este mecanic. În ciuda faptului că Rusia devine un stat din ce în ce mai autoritar, în care drepturile civile şi ale omului au fost restrânse, Mikhail susţine că constituţia rusă îi dă dreptul de a fi obiector de conştiinţă. El refuză să lupte în Ucraina.

„În timp ce stăteam acolo spunând acele lucruri, eram foarte nervos”, îmi spune Mikhail. „Dar când am urmărit videoclipul înapoi, dimpotrivă, am văzut frică în ochii oamenilor care mă ascultau. Cred că asta pentru că sunt obişnuiţi să trateze oamenii ca pe nişte obiecte pe care le pot muta dintr-un loc în altul, sau pur şi simplu le dă o comandă. Apoi au venit ameninţările. „Vom spune poliţiei despre asta şi ei vor investiga”, au spus ei. Am senzaţia că aceşti oameni sunt îngroziţi să-şi piardă controlul. Sunt obişnuiţi să controleze totul”.

„Oamenii din jurul meu sunt îngroziţi din cauza mobilizării”, îmi spune Mikhail, „pentru că acum acest lucru îi afectează pe toată lumea. Statul m-ar considera un criminal dacă nu mă duc să lupt, dar dacă mă duc să lupt în acest război, dar nu voi deveni un criminal din perspectiva omenirii.”.

În urma refuzului său de a lupta, Mikhail a primit insulte pe reţelele sociale ruseşti.

„Este un laş şi un şobolan care fuge de pe navă”, se arată într-un comentariu.

„Un om care face asta nu se poate numi bărbat”, comentează altul.

Dar ceea ce mi se pare interesant este că Mikhail a primit mult sprijin şi pentru poziţia morală pe care o ia. Iată câteva dintre comentariile pozitive:

"Bravo, Mihail, eşti curajos şi cinstit".

"Refuzul de a ucide este uman şi curajos”.

"Omule bun. Nu te ascunzi şi nu fugi. Tu pui întrebarea corectă: cine plănuia de fapt să ne atace înainte de 24 februarie?"

MiKhail este hotărât să folosească toate mijloacele legale pentru a-şi apăra poziţia.

Potrivit lui Vladimir Putin, peste 220.000 de rezervişti ruşi au fost chemaţi de când preşedintele rus a declarat luna trecută „mobilizare parţială”. Deşi liderul de la Kremlin a indicat că acţiunea de mobilizare se va încheia în curând, Kremlinul a refuzat să menţioneze o dată anume, transmite BBC.

În ultimele zile, televiziunea de stat rusă a difuzat imagini cu bărbaţi mobilizaţi care urmează un antrenament în Rusia. Săptămâna aceasta, s-a arătat că preşedintele Putin se întâlneşte cu soldaţi mobilizaţi la un teren de antrenament din regiunea Ryazan, o încercare de a aduna sprijinul public pentru efortul de mobilizare.