Un cercetător francez aflat într-o închisoare rusă se confruntă cu o nouă acuzație de spionaj

Un cercetător francez care execută trei ani într-o închisoare rusă este acum anchetat pentru spionaj , potrivit unui document judiciar consultat de AFP.

Documentele au arătat că Laurent Vinatier se confruntă cu o nouă audiere în instanță pe 25 august, sub acuzația de spionaj, care se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare.

Vinatier, care a lucrat pentru o organizație elvețiană de mediere a conflictelor, este unul dintre numeroșii occidentali arestați în Rusia de când tensiunile diplomatice au crescut în jurul Ucrainei. Guvernul francez a cerut Moscovei să-l elibereze și a acuzat Rusia că ia ostatici occidentali.

El a fost găsit vinovat în octombrie anul trecut de strângerea de informații despre armata rusă și de încălcarea legii privind „agenții străini”, întrucât nu s-a înregistrat ca agent străin. Legea „agentului străin” a fost utilizată pe scară largă împotriva criticilor interni ai Kremlinului .

Vinatier a lucrat ca și consilier la Centrul pentru Dialog Umanitar cu sediul la Geneva și este un cercetător veteran în domeniul Rusiei și al altor țări post-sovietice. El a declarat în instanță că în munca sa a încercat întotdeauna să „prezinte interesele Rusiei în relațiile internaționale”.