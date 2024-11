S-a aflat cum îl plăteşte Putin pe Kim Jong-un pentru arme şi soldaţi

Petrolul reprezintă plata pentru armele şi trupele pe care Pyongyang le-a trimis Moscovei pentru a-şi alimenta războiul din Ucraina, au declarat pentru BBC experţi de marcă şi ministrul britanic de externe, David Lammy.

Aceste transferuri încalcă sancţiunile ONU, care interzic ţărilor să vândă petrol Coreei de Nord, cu excepţia unor cantităţi mici, în încercarea de a sancţiona economia acesteia pentru a o împiedica să dezvolte în continuare arme nucleare.

Imaginile din satelit arată petroliere nord-coreene diferite sosind la un terminal petrolier din Extremul Orient al Rusiei de 43 de ori în total în ultimele opt luni.

Alte imagini, realizate cu navele pe mare, par să arate că petrolierele sosesc goale şi pleacă aproape pline.

Coreea de Nord este singura ţară din lume căreia nu i se permite să cumpere petrol de pe piaţa liberă. Numărul de barili de petrol rafinat pe care îl poate primi este plafonat de Organizaţia Naţiunilor Unite la 500 000 pe an, cu mult sub cantitatea de care are nevoie.