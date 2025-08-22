Se întâmplă și la case mai mari: Germania intră în declin economic

Economia Germaniei, cea mai mare din Europa, a înregistrat o contracție de 0,3% în al doilea trimestru față de primele trei luni ale anului, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul Federal de Statistică. Scăderea este mai accentuată decât raportarea preliminară, care indica o diminuare de doar 0,1%, potrivit AP News.

În ultimii doi ani, economia germană s-a aflat pe minus, iar de la instalarea în funcție pe 6 mai, cancelarul Friedrich Merz a plasat relansarea economică în prim-planul agendei sale.

De la scumpiri interne la tarifele americane

Declinul a fost alimentat de producția slabă în industrie și construcții, dar și de reducerea cheltuielilor gospodăriilor – rezultat al unei combinații între scumpiri, costuri de credit mai mari și incertitudine economică.

De asemenea, impactul tarifelor americane asupra exporturilor a cântărit greu: „După creșterea activității economice determinată de accelerarea exporturilor germane către SUA în primul trimestru, economia a resimțit o inversare a acestui efect, iar în al doilea trimestru s-a făcut simțit primul impact major al tarifelor americane”, a explicat economistul ING, Carsten Brzeski.

Investiții uriașe, redresare lentă

Guvernul cancelarului Friedrich Merz a lansat un plan ambițios: un fond de 500 de miliarde de euro pe 12 ani pentru modernizarea infrastructurii, stimularea investițiilor și accelerarea digitalizării. În plus, zeci de companii s-au angajat în luna iulie să investească cel puțin 631 miliarde de euro în Germania în următorii trei ani, o mișcare văzută ca un semnal de încredere.

Totuși, recuperarea ar putea întârzia. „Ar putea dura până anul viitor înainte ca o redresare mai substanțială să înceapă să se contureze”, avertizează economiștii.