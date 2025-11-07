Se termină era prețurilor cu 99 la sfârșit în SUA. Sfârșitul producției monedei de un cent obligă lanțurile să rotunjească prețurile

Măsura — promovată de administrația Donald Trump la începutul acestui an — a generat o penurie de monede mult mai rapid decât se anticipase, lăsând companiile „fără rest” și fără îndrumări clare despre cum să procedeze, relatează Reuters .

Multe unități au optat pentru rotunjirea prețurilor în jos pentru a evita conflictele cu consumatorii și a le menține încrederea, presupunând pierderi care, în afacerile cu volum mare de vânzare, ar putea fi semnificative.

„Dacă un magazin rămâne fără bănuți, vom ajusta diferența în favoarea consumatorului”, recunoaște Love’s Travel Stops , care operează peste 600 de benzinării și magazine la nivel național. Între timp, industria așteaptă aprobarea de către Washington a unui sistem uniform de rotunjire pentru a preveni pierderi din cauza eliminării monedei de un cent.

Federația Națională a Comerțului cu Amănuntul (NRF) , care reprezintă giganți precum Walmart, Target și Macy’s, a avertizat că lipsa unui cadru comun afectează atât zonele rurale, cât și pe cele urbane.

„Orice afacere care acceptă numerar se confruntă cu această problemă”, explică Dylan Jeon, directorul de relații guvernamentale al NRF .

Unele lanțuri de magazine au început să își adapteze operațiunile

Lanțul de magazine Kwik Trip, cu 850 de magazine în Midwest, a anunțat că va rotunji achizițiile în numerar la cea mai apropiată cinci, în timp ce Sheetz încurajează clienții să utilizeze metode de plată digitale sau să doneze restul rotunjit către organizații caritabile.

Kroger, unul dintre cei mai mari retaileri de produse alimentare din țară, încă evaluează impactul schimbării, plasând în magazinele sale afișe prin care le cer clienților restul exact și solicită „îndrumări clare” din partea guvernului.

Lipsa reglementării privind rotunjirea

Sfârșitul cenților provine dintr-o problemă economică: producerea unei monede costă mai mult decât valoarea sa – aproximativ 3,7 cenți pe unitate. Măsura va economisi aproximativ 56 de milioane de dolari anual, conform estimărilor Trezoreriei. Cu toate acestea, absența unei politici naționale privind rotunjirea complică situația, în special în state precum California, New York și Illinois, unde legile impun darea restului exact.

În timp ce alte țări precum Canada, Australia, Noua Zeelandă și Irlanda au eliminat cu succes monedele cu cea mai mică valoare prin implementarea rotunjirii uniforme pentru plățile în numerar, piața americană încă nu are un consens politic și de reglementare. NRF și alte asociații de afaceri fac lobby pe lângă administrație și Congres pentru reguli consecvente care să prevină penalitățile sau inegalitățile între companii.

„Cel mai util lucru pe termen scurt este claritatea practicilor de rotunjire: dacă comercianții cu amănuntul pot rotunji în sus sau în jos totalurile tranzacțiilor sau le pot modifica”, spune Dylan Jeon.