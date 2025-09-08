Securitatea ucraineană confirmă că ofițerul anticorupție reținut în iulie făcea parte din rețeaua de spioni a Rusiei

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat luni, printr-un comunicat publicat pe canalul său oficial de Telegram, că ofițerul anticorupție Viktor Husarov reținut în luna iulie făcea parte dintr-o rețea extinsă de spionaj, coordonată de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB).

Potrivit Securității ucrainene, citată de Interfax-Ukraine, persoana reținută activa în cadrul unității închise D-2 a Biroului Național Anticorupție (NABU) și avea acces la informații clasificate. Investigația a dezvăluit că acesta a fost recrutat de ruși încă din 2012, iar după anexarea Crimeei, a continuat să furnizeze date sensibile unui agent rus stabilit în Crimeea ocupată.

Ofițerul furniza date sensibile despre ținte ucrainene

Ofițerul comunica cu Dmitri Ivanțov, fostul adjunct al gărzii de corp a președintelui fugar Viktor Ianukovici, stabilit în Crimeea ocupată și implicat în coordonarea rețelelor de spionaj ruse.

În total, sunt documentate peste 60 de episoade de transmitere de informații cu acces restricționat, inclusiv: date despre oficiali ucraineni din domeniul securității, informații despre prizonieri de război, date despre activiști sau efectele atacurilor cu rachete asupra teritoriului Ucrainei.

„«Cârtița» colecta pentru ruși date de identificare ale ofițerilor ucraineni și ale altor cetățeni împotriva cărora inamicul plănuia recrutări și operațiuni speciale de informare”, precizează instituția ucraineană.

Acuzat de înaltă trădare

SBU a precizat că suspectul folosea baze de date închise ale forțelor de ordine pentru a obține informațiile transmise spionajului rus. Echipamentele folosite pentru comunicare – telefonul mobil și laptopul – au fost confiscate la momentul reținerii, iar suspectul se află acum în arest preventiv: „După documentarea amănunțită a infracțiunilor «cârtiței», SBU l-a reținut”, se menționează în comunicatul oficial.

Ofițerul este acuzat oficial de înaltă trădare, potrivit Codului Penal al Ucrainei, și de acțiuni neautorizate cu informații clasificate.

Securitatea neagă o campanie împotriva instituției anticorupție

Oficialii din securitate au subliniat că ancheta nu vizează instituția în ansamblu, ci un caz individual: „Această procedură penală privește un angajat individual al Biroului Anticorupție și nu este legată de activitatea instituțională a NABU ca întreg”.

Declarația vine în contextul recentelor tensiuni dintre serviciile de securitate și agențiile anticorupție, izbucnite după ce anchetatorii anticorupție l-au pus sub acuzare pe fostul șef al securității cibernetice din SBU, suspectat de îmbogățire ilicită.

SBU a destructurat, de-a lungul ultimilor ani, mai mulți membri ai rețelei ruse de spionaj coordonate de ofițerul FSB Igor Egorov, activ în Ucraina încă din 2009.