Prima pagină » Știri externe » Șefa diplomației UE: Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este „inacceptabilă”

Șefa diplomației UE: Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este „inacceptabilă”

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat duminică intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al României în timpul unui atac asupra Ucrainei, numind această acțiune „inacceptabilă” și exprimând solidaritatea UE cu România.
Șefa diplomației UE: Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este „inacceptabilă”
Gabriel Pecheanu
14 sept. 2025, 17:52, Știri externe

Înaltul reprezentant al politicii externe a UE, Kaja Kallas, a criticat duminică intrarea dronelor rusești în spațiul aerian românesc în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine cu o zi înainte, numind-o „inacceptabilă”, potrivit lemonde.fr.

„Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este o altă încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE”, a scris ea pe rețeaua de socializare X.

„Această escaladare nechibzuită amenință securitatea regională. Ne exprimăm solidaritatea cu România”, a adăugat ea.

O dronă a Rusiei a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al României și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.