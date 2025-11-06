Şeful pazei de coastă din Grecia a fost trimis în judecată pentru naufragiul soldat cu sute de morţi

Procurorii din Grecia au decis trimiterea în judecată a actualului comandant al pazei de coastă, viceamiralul Tryfon Kontizas, împreună cu alţi trei ofiţeri de rang înalt, pentru moartea a sute de migranţi care se aflau la bordul unei ambarcaţiuni de pescuit scufundate în largul coastelor elene, în iunie 2023, potrivit BBC.

Vasul Adriana, care transporta aproximativ 650 de persoane plecate din Libia spre Italia, s-a scufundat în apropiere de Pylos, după ce ar fi fost tractat greşit de o navă a pazei de coastă.

Doar 104 oameni au supravieţuit, iar 82 de cadavre au fost recuperate.

Procurorul curţii de apel maritime din Pireu a acuzat ofiţerii de „ucidere din culpă în ape internaţionale, dar aflate în zona de salvare a Greciei”, precum şi de „neglijenţă în îndeplinirea obligaţiei legale de a salva persoane aflate în pericol”.

Iniţial, şeful pazei de coastă şi alţi trei ofiţeri fuseseră exoneraţi de responsabilitate, însă decizia a fost contestată de avocaţii supravieţuitorilor şi ai familiilor victimelor.

În urma acestei contestaţii, procurorii au dispus începerea urmăririi penale şi pentru aceştia.

Guvernul grec a susţinut constant că nu a existat nicio acţiune greşită din partea pazei de coastă şi că ţara „respectă pe deplin drepturile omului”, menţionând că, în ultimul deceniu, Grecia a salvat peste 250.000 de persoane aflate în pericol pe mare.