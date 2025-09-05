Semnal de alarmă tras de președintele Estoniei: Fiți pregătiți pentru o posibilă reducere a trupelor americane în Europa

Președintele Estoniei, Alar Karis, a avertizat că țări precum Estonia „trebuie să fie pregătite pentru orice scenariu”, în timp ce riscul unei retrageri din partea celui mai mare membru al NATO „înseamnă că ar trebui să ne consolidăm propria capacitate”, scrie POLITICO.

Oficialul estonian a declarat că l-a convins pe președintele american Donald Trump de importanța menținerii trupelor în Europa de Est în luna aprilie. Trump a promis în decursul acestei săptămâni că nu va retrage trupele americane din Polonia, însă președintele Estonei a subliniat că este încă „foarte dificil de prevăzut” ce va face Washingtonul în țările baltice.

Țările europene nu trebuie să fie „naive”

În cadrul declarațiilor pentru POLITICO, președintele Estoniei a avertizat că țările europene „nu ar trebui să fie naive” în ceea ce privește intenția Kremlinului de a testa în continuare democrațiile occidentale în lunile următoare.

„Rachetele moderne pot pleca din Moscova și ajunge la Haga și Bruxelles în doar câteva minute”, a subliniat Karis.

Avertismentul lui Karis vine în contextul în care un articol publicat de jurnaliștii Financial Times menționează că săptămâna trecută, oficialii Pentagonului au informat diplomații europeni că Statele Unite nu vor mai finanța programele de instruire și echipare a armatelor din țările est-europene care s-ar afla în prima linie a oricărui eventual conflict cu Rusia.

În prezent, Statele Unite au aproximativ 2.000 de soldați staționați în statele baltice, ca parte a unei consolidări militare în urma invaziei Rusiei în Ucraina în urmă cu 3 ani și jumătate.