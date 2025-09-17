Senatori americani cer Meta date interne privind eficiența măsurilor de siguranță pentru copii

Demersul vine după o audiere în Senat în care foști cercetători în siguranța utilizatorilor au acuzat Meta că a închis programe de cercetare internă care demonstraseră că minorii foloseau produsele sale de realitate virtuală și erau expuși la conținut sexual explicit.

Marții, cei zece sentaori printre care republicana Marsha Blackburn, care a condus inițiativa, precum și de Chuck Grassley, liderul Comitetului Juridic al Senatului, și democratul Richard Durbin, au afirmat printr-o scrisoare că măsurile de protecție ale companiei sunt „ineficiente”.

Congresmenii cer companiei să dezvăluie cererile de cercetare internă și să precizeze dacă acestea au fost respinse sau modificate.

În decursul lunii august, agenția Reuters a anunțat că o politică internă a permis chatbot-urilor companiei să inițieze discuții cu copii cu tentă romantică sau senzuală, acuzație respinsă de Meta.

În paralele, sunt realizate investigații mai ample privind inteligența artificială. Într-o audiere separată, părinți care au dat în judecată OpenAI și Character AI, pentru sincuiderea copiilor lor.