Senatul SUA a votat pentru eliminarea tarifelor vamale impuse de Trump pentru peste 100 de țări

Patru republicani s-au alăturat democraților pentru a vota cu 51 de voturi la și 47 împotriva unei rezoluții de eliminare a tarifelor de bază pe care președintele le-a instituit printr-un ordin executiv, potrivit The Guardian.

A fost a treia oară când republicanii au votat alături de democrați asupra unei rezoluții tarifare în această săptămână, anterior mobilizându-se pentru eliminarea tarifelor care vizau Brazilia și Canada.

Este rar ca republicanii să se opună lui Trump în al doilea mandat al său. Însă senatorii republicani Susan Collins din Maine, Mitch McConnell și Rand Paul din Kentucky, precum și Lisa Murkowski din Alaska s-au alăturat partidului de opoziție.

Votul are loc în contextul în care Trump încheie o săptămână în Asia, unde a încheiat un acord cu China pentru a reduce tarifele la bunurile chinezești importate și pentru a determina China să cumpere boabe de soia din SUA, un punct sensibil al războaielor comerciale care i-au pus pe fermieri în dificultate, printre alte concesii.

În ciuda opoziției din Senat, este puțin probabil ca Camera Reprezentanților să ia măsuri similare. Republicanii din Cameră au creat o regulă la începutul acestui an care va bloca votul rezoluțiilor privind tarifele vamale.

Rezoluțiile tarifare sunt o mustrare la adresa tarifelor în sine și a lui Trump pentru că și-a depășit autoritatea și a ocolit Congresul. Senatorul Tim Kaine, un democrat din Virginia, a declarat reporterilor că opoziția simbolică ar trebui să atragă atenția președintelui.

„Am aflat în primul mandat al lui Trump că președintele este receptiv la astfel de lucruri. Când vede republicanii începând să voteze împotriva politicilor sale, chiar și în număr mic, asta îl impresionează și adesea îl poate determina să-și modifice comportamentul”, a spus Kaine.