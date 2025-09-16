Siria şi Israel se apropie de un acord de securitate sub presiunea Statelor Unite

Washingtonul exercită presiuni pentru ca suficiente progrese să fie realizate până la reuniunea liderilor mondiali de la New York, la Adunarea Generală a ONU de la sfârşitul lunii septembrie, pentru a-i permite preşedintelui Donald Trump să anunţe un progres important, au declarat patru surse, potrivit Reuters.

Chiar şi un acord modest ar fi o realizare, au precizat sursele, subliniind poziţia dură a Israelului în timpul lunilor de negocieri şi poziţia slabă a Siriei după conflictele sectare din sud, care au intensificat apelurile pentru o posibilă divizare a ţării.

Propunerea Siriei vizează retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate în ultimele luni, restabilirea unei zone tampon demilitarizate convenite în armistiţiul din 1974 şi oprirea atacurilor aeriene şi incursiunilor terestre israeliene în Siria.

Sursele au precizat că discuţiile nu au abordat statutul Înălţimilor Golan, ocupate de Israel în războiul din 1967. O sursă siriană familiarizată cu poziţia Damascului a afirmat că acest subiect va fi lăsat „pentru viitor”.

Cele două ţări sunt, din punct de vedere tehnic, în război încă de la crearea Israelului în 1948, în ciuda armistiţiilor periodice. Siria nu recunoaşte statul Israel.

După luni de incursiuni în zona demilitarizată, Israelul a abandonat armistiţiul din 1974 pe 8 decembrie, ziua în care o ofensivă a rebelilor l-a înlăturat pe preşedintele sirian de atunci, Bashar al-Assad. Israelul a atacat obiective militare siriene şi a trimis trupe la mai puţin de 20 de kilometri de Damasc.

„SUA exercită presiuni asupra Siriei pentru a accelera un acord de securitate – pentru Trump, acest lucru este personal”, a declarat o sursă de securitate israeliană, precizând că liderul american doreşte să se prezinte ca arhitectul unui succes major în diplomaţia din Orientul Mijlociu.

Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a declarat că Washingtonul „continuă să susţină orice efort care va aduce stabilitate şi pace durabilă între Israel, Siria şi vecinii săi”.