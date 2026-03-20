Șocul petrolului din Iran: unde plătesc europenii cele mai mari taxe pe carburanți

Datele citate de Euronews arată că, în medie, taxele reprezintă aproximativ 52% din prețul benzinei în UE. În unele state, procentul este chiar mai ridicat. Cele mai mari ponderi ale taxelor se înregistrează în:

Slovenia – 57,8%

Italia – 55%

Germania – 54,5%

Franța – 53%

La polul opus, țări precum Bulgaria au un nivel mult mai redus al taxării, cu aproximativ 43,9% din prețul final.

Diferențe mari între state: cât plătesc efectiv șoferii

Deși procentul taxelor este important, suma efectivă plătită diferă semnificativ de la o țară la alta.Taxele pe litru variază între aproximativ 0,58 euro în Bulgaria și până la 1,24 euro în Olanda.Media la nivel european este de aproximativ 0,96 euro pe litru. În mai multe țări, inclusiv Danemarca, Germania și Franța, taxele depășesc pragul de 1 euro pe litru.

Prețurile finale la pompă reflectă atât costul petrolului, cât și nivelul taxelor.

Cele mai scumpe țări pentru benzină sunt:

Olanda – aproximativ 2,26 euro/litru

Danemarca – 2,18 euro

Germania – 2,09 euro

Cele mai mici prețuri se regăsesc în:

Bulgaria – 1,33 euro/litru

Malta – 1,34 euro

Cipru – 1,42 euro

Motorina, mai puțin taxată, dar tot afectată

În cazul motorinei, povara fiscală este mai redusă, cu o medie de aproximativ 44,6% din preț. Doar câteva țări depășesc 50% taxare:

Malta

Italia

Irlanda

Slovenia

Cu toate acestea, și aici diferențele sunt semnificative între state, iar prețurile finale rămân ridicate în Europa de Vest.

Creșterea prețurilor este strâns legată de evoluțiile de pe piața globală a petrolului, afectată de tensiunile din Iran. Cotația petrolului Brent a urcat până la 119 dolari pe baril, iar incertitudinea privind livrările din regiunea Golfului influențează direct costurile din Europa.

Taxele, instrument fiscal și ecologic

Pe lângă rolul fiscal, taxele pe carburanți includ și componente de mediu în multe state europene. Guvernele folosesc aceste taxe pentru reducerea emisiilor, finanțarea bugetelor publice dar și pentru descurajarea consumului de combustibili fosili. În același timp, diferențele dintre state reflectă politicile economice și energetice proprii ale fiecărei țări.

Prețul carburanților în Europa este rezultatul unui echilibru complex între piața globală a petrolului și politicile interne de taxare.