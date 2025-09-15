Sondaj. 1 din 6 americani refuză sau amână vaccinarea copiilor

Sondajul, realizat de Washington Post și ONG-ul KFF pe un eșantion de peste 2.500 de părinți, a evidențiat neîncrederea tot mai mare a americanilor față de vaccinuri, potrivit Le Figaro. Rezultatele au fost publicate luni. Neîncrederea a crescut foarte mult în urma pandemiei COVID-19.

Totuși, deși secretarul Sănătății al lui Donald Trump (Robert Kennedy Jr., un sceptic în materie de vaccinare) a inițiat o revizuire majoră a politicii de vaccinare a țării, sondajul arată că o mare majoritate a părinților continuă să susțină cerințele actuale de vaccinare.

Unii dintre părinți pun la îndoială meritele acestor măsuri. Acești părinți aleg să refuze sau să amâne vaccinurile obligatorii sau recomandate pentru copiii lor, cum ar fi cele pentru rujeolă, tetanos sau poliomielită, din cauza fricii față de efecte secundare și a lipsei de încredere în autoritățile sanitare. Cea mai gravă epidemie de rujeolă din ultimii peste 30 de ani în 2025

În Statele Unite, anumite vaccinuri, cum ar fi cele împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, sunt obligatorii pentru ca elevii să meargă la școală. Cu toate acestea, în multe state, părinții pot invoca un alt motiv decât o contraindicație medicală, cum ar fi cel religios, pentru a obține o scutire.

Sondajul mai arată că părinții care au amânat sau au evitat vaccinarea copiilor lor tind să fie albi, conservatori și foarte religioși.

Proporția preșcolarilor vaccinați împotriva rujeolei a scăzut la nivel național de la 95% în 2019 la 92,5% în 2024, cu variații regionale semnificative. În Idaho, aceasta este acum sub 80%, departe de 95% recomandat pentru a asigura imunitatea colectivă.

Această tendință s-ar putea agrava sub conducerea lui Robert Kennedy Jr., care a pus la îndoială în mod repetat siguranța vaccinurilor și a răspândit informații false despre acestea, potrivit experților. Ca urmare a acestei scăderi a ratelor de vaccinare, Statele Unite au cunoscut cea mai gravă epidemie de rujeolă din ultimii peste 30 de ani în 2025, cu trei decese, inclusiv doi copii.