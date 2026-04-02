SpaceX a depus cererea de listare la bursă. Demersul ar putea să îl transforme pe Elon Musk în trilionar

Această veste l-ar putea propulsa, de asemenea, pe fondatorul Elon Musk pe calea de a deveni primul trilionar din lume, potrivit Al Jazeera.

Compania a depus în liniște o cerere, care ar putea avea loc încă din iunie sau iulie. Se așteaptă ca listarea companiei la bursă să aducă până la 75 de miliarde de dolari.

„Investitorii ar putea folosi o analiză de tip «sum-of-the-parts», dar, la fel ca în cazul Tesla, evaluarea SpaceX ar putea fluctua foarte mult în funcție de cât de mult crede publicul în viziunea lui Musk”, a declarat Angelo Bochanis, asociat în domeniul datelor și indicilor la compania Renaissance Capital, pentru agenția de știri Reuters.

Activitatea companiei în domeniul spațial și al sateliților atrage atenția investitorilor de ani de zile.

Space X, cea mai valoroasă companie privată

În prezent, SpaceX este considerată cea mai valoroasă companie privată din lume, în special după fuziunea din februarie cu o altă întreprindere a lui Musk, firma de inteligență artificială xAI.

Musk a făcut, de asemenea, declarații ambițioase despre viitorul companiei, cu obiective precum construirea unei baze pe Lună și chiar trimiterea de oameni pe Marte.

Compania sa a înregistrat succese substanțiale în domenii precum comunicațiile prin satelit. Compania Starlink, deținută de SpaceX, a devenit cea mai mare companie de comunicații prin satelit din lume.

Musk însuși a generat controverse în ultimii ani, în special din cauza asocierilor sale strânse cu mișcările de dreapta și cu personalități precum Donald Trump.

Cu toate acestea, experții spun că o ofertă publică a SpaceX este susceptibilă să genereze un entuziasm semnificativ, în ciuda legăturilor lui Musk.

Firma de cercetare Pitchbook a estimat că oferta ar putea ridica valoarea SpaceX la aproape 1,5 trilioane de dolari, aproape dublu față de valoarea din decembrie.

IPO-ul estimat la 75 de miliarde de dolari ar depăși cu ușurință valoarea de 25,6 miliarde de dolari a gigantului petrolier Saudi Aramco din 2019, care deține recordul pentru cel mai mare IPO din istorie.