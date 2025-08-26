SpaceX amână lansarea unei rachete Starship din cauza vremii nefavorabile

Vremea rea de luni a forțat SpaceX să amâne cea mai recentă lansare a prototipului masiv al rachetei sale Starship, cheie pentru visul fondatorului Elon Musk de a coloniza Marte și pentru planurile NASA de a trimite astronauți înapoi pe Lună.

Cel de-al zecelea zbor de testare, așteptat acum marți, are loc în contextul unor critici majore asupra celei mai puternice rachete din lume, după ce mai multe eșecuri explozive au ridicat semne de întrebare cu privire la viabilitatea acesteia.

Având o înălțime de 123 de metri, gigantul din oțel inoxidabil urma să se decoleze de la baza stelară a companiei din sudul Texasului printr-o fereastră care s-a deschis la ora 18:30, ora locală (23:30 GMT).

A fost a doua întârziere în două zile, după ce o scurgere a sistemului terestru, o problemă relativ obișnuită în zborurile spațiale, a zădărnicit o încercare de duminică.

Misiunea își propune să supună etapa superioară – cunoscută și sub numele de „Starship” sau pur și simplu „navă” și destinată în cele din urmă transportului echipajului și încărcăturii – unor teste structurale de stres în timp ce zboară în jurul lumii înainte de a se afunda în Oceanul Indian.

SpaceX va testa, de asemenea, noi materiale pentru scuturi termice și va încerca să lanseze sateliți Starlink simulați ca marfă. Spre deosebire de încercările recente, racheta „Super Heavy” nu va fi prinsă de brațele gigantice în formă de „bețișoare” ale turnului de lansare, ci va viza o aterisare controlată în Golful Mexic.

Întârzierile legate de lansarea navei Starship ar putea afecta programul Artemis al NASA care își propune să trimită astronauții americani pe Lună până la mijlocul anului 2027, folosind o versiune modificată a navei Starship ca vehicul de aterizare.