SpaceX: Starship a fost lansată cu succes și a plasat opt sateliți fictivi pe orbită

Starship a decolat de la Starbase, baza de lansare SpaceX din sudul Texasului. A fost al zecelea test al celei mai mari și mai puternice rachete din lume, pe care SpaceX și NASA speră să o folosească pentru a trimite din nou astronauți pe Lună. Destinația finală a CEO-ului SpaceX, Elon Musk, este Marte.

Niciun membru al echipajului nu s-a aflat la bordul lansării demonstrative.

Testul a inclus și revenirea cu succes a propulsorului Super Heavy, care a aterizat în Atlantic după secvența de testare a motoarelor. Nava Starship a rămas pe orbită. Dacă totul decurge conform planului, aceasta va ateriza în Oceanul Indian.

Starship launch attempt in ~10 minutes

https://t.co/o3a8uTBLRL — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025

Două teste succesive, în ianuarie și martie, s-au încheiat la doar câteva minute după decolare, resturile prăbușindu-se în ocean. Cel mai recent test, în mai, s-a sfârșit când nava a scăpat de sub control și s-a dezintegrat.

Ulterior, SpaceX a reproiectat propulsorul Super Heavy cu aripioare mai mari și mai rezistente, pentru o stabilitate mai bună, potrivit unei postări a companiei pe platforma X.

Primul Starship a explodat la câteva minute după zborul său inaugural, în 2023.