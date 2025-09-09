Starea de spirit a piețelor europene se înrăutățește pe fondul incertitudinii politice din Franța

Indicele DAX din Germania este prevăzut să scadă cu 0,218%, iar CAC 40 din Franța cu 0,17%. Indicele FTSE din Marea Britanie va rămâne stabil, în timp ce FTSE MIB din Italia nu va înregistra modificări, conform datelor IG citate de CNBC.

Bayrou și guvernul său minoritar de centru au picat după ce nu au reușit să obțină sprijinul partidelor de dreapta și de stânga pentru planurile bugetare din 2026. Aceste planuri erau menite să reducă deficitul bugetar uriaș al Franței.

Pierderea votului înseamnă că președintele Emmanuel Macron va trebui să numească al cincilea premier al țării în mai puțin de doi ani. Macron va alege probabil un alt aliat de centru pentru a conduce un guvern minoritar.

Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile din Franța, unde instabilitatea politică continuă să afecteze încrederea piețelor.

Piețele din Asia-Pacific au înregistrat creșteri

În același timp, piețele din Asia-Pacific au înregistrat creșteri marți, iar contractele futures pe acțiuni americane au avut modificări minore. Indicele Nasdaq Composite a atins luni un nou record.

Investitorii americani își îndreaptă atenția spre rapoartele despre inflație din această săptămână. Indicele prețurilor de producție pentru august va fi publicat miercuri, urmat de indicele prețurilor de consum joi.

Datele vin după raportul de vineri privind angajările, care a fost mai slab decât se aștepta. Rezultatul a alimentat speranțele că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor la reuniunea de politică monetară de săptămâna viitoare.