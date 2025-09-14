Starmer apără dreptul la protest pașnic, dar condamnă violențele asupra polițiștilor la marșul anti-imigrație din Londra

Activistul anti-imigrație Tommy Robinson a organizat marșul la care au participat aproximativ 110.000 de persoane, potrivit autorităților.

Poliția a anunțat că 26 de ofițeri au fost răniți și că 25 de persoane au fost reținute, relatează Reuters.

„Oamenii au dreptul la protest pașnic. Este un element central al valorilor țării noastre”, a spus Starmer duminică pe platforma X.

„Dar nu vom tolera atacurile asupra ofițerilor de poliție care își fac datoria și nici intimidarea oamenilor pe străzile noastre din cauza originii lor sau a culorii pielii”, a adăugat Starmer.

Imigrația a devenit principala temă politică în Marea Britanie, depășind preocupările legate de economie, în condițiile în care țara se confruntă cu un număr record de cereri de azil. Peste 28.000 de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici în acest an.

„Marea Britanie este o națiune mândră, construită pe toleranță, diversitate și respect. Steagul nostru este simbolul diversității țării și nu îl vom ceda niciodată celor care îl folosesc pentru a răspândi violență, frică și dezbinare”, a subliniat liderul laburist.

Amploarea protestului i-a surprins pe polițiști, care au semnalat că marșul a fost, pe alocuri, prea numeros pentru a se desfășura pe traseul stabilit. Ofițerii au raportat acte de „violență inacceptabilă”, fiind agresați fizic și atacați cu sticle și diverse obiecte.

La marș a participat și liderul AUR, George Simion.

„Suntem cu toții aici pentru a apăra libertatea și democrația. Și suntem alături de președintele Donald Trump și de Statele Unite ale Americii. În întreaga Europă, dictatura este impusă de Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen. Trebuie să ne apărăm drepturile, patria, credința și familiile noastre, copiii noștri și viitorul civilizației noastre”, a spus George Simion la Londra, potrivit Gândul.