Starmer către Zelenski: Ucraina trebuie să rămână în centrul atenției, în ciuda conflictului din Orientul Mijlociu

Premierul britanic Keir Starmer i-a transmis marți președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la Londra, că sprijinul internațional trebuie să rămână concentrat asupra Ucrainei, chiar dacă războiul dintre SUA, Israel și Iran este în desfășurare.

Starmer l-a primit pe Zelenski la reședința oficială de pe Downing Street, în cadrul unei vizite care face parte dintr-un turneu european, conform Kyiv Post. Președintele ucrainean a fost recent la Paris și urma să ajungă la Madrid.

Conflictul din Orientul Mijlociu riscă să reducă interesul pentru războiul din Ucraina, care deja a intrat în al patrulea an. În paralel, negocierile de pace dintre Kiev și Moscova stagnează, iar o nouă rundă de discuții nu a fost programată.

Cu toate acestea, Washingtonul a relaxat parțial sancțiunile împotriva Rusiei pentru a limita creșterea prețurilor la energie.

„Cred că este foarte important să fim clari că atenția trebuie să rămână asupra Ucrainei”, a spus Keir Starmer.

„Evident, există un conflict în Iran, în Orientul Mijlociu, dar nu putem pierde din vedere ceea ce se întâmplă în Ucraina și nevoia de sprijinul nostru”, a adăugat el.

În cadrul vizitei, cei doi lideri au semnat un acord de parteneriat în domeniul apărării, care vizează dezvoltarea capacităților de combatere a dronelor.

Documentul urmărește să combine experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă cu baza industrială a Regatului Unit, pentru producția de noi tehnologii.

Acordul include și finanțarea unui „Centru de Excelență în Inteligență Artificială” în cadrul Ministerului Apărării din Ucraina, cu o alocare de 500.000 de lire sterline.

În discursul susținut în Parlamentul britanic, Volodimir Zelenski a vorbit despre contribuția Ucrainei în domeniul apărării anti-dronă. El a precizat că 201 experți ucraineni se află în statele din Golf, precum Emiratele Arabe Unite, Qatar și Arabia Saudită, iar alții urmează să fie trimiși în Kuweit.

„Nu vrem ca această teroare a regimului iranian împotriva vecinilor săi să aibă succes”, a spus Volodimir Zelenski.

Vizita liderului ucrainean la Londra a inclus și o întâlnire cu Charles al III-lea, în cadrul unei audiențe private la Palatul Buckingham.

„Le mulțumesc Majestății Sale și întregii Familii Regale pentru sprijinul și solidaritatea lor neclintite cu Ucraina”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

De asemenea, în cadrul acestei deplasări, președintele ucrainean a discutat și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre coordonarea sprijinului militar și evoluțiile de securitate.