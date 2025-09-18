Starmer și Trump anunță cel mai mare pachet de investiții din istoria Marii Britanii: între prieteni

Conferința de presă a avut loc joi, la finalul întâlnirii dintre cei doi lideri. Prim-ministrul britanic a vorbit despre un pachet de 250 de miliarde de lire sterline dintre Marea Britanie și SUA. Cele 250 de miliarde de lire sterline „care curg în ambele sensuri peste Atlantic” reprezintă „cel mai mare pachet de investiții de acest fel din istoria Marii Britanii, de departe”, a spus Starmer.

El i-a pus mâna pe umăr lui Trump spunându-i că „sunteți printre prieteni”, și că sunt „atât de multe de sărbătorit în această relație specială”.

„Totul se reduce la lideri, desigur, lideri care se respectă reciproc, lideri care se plac cu adevărat și se reduce la relația noastră unică în domeniul apărării – cea mai apropiată pe care lumea a văzut-o vreodată. Totul se reduce la legăturile dintre poporul nostru, legăturile de familie și prietenie. Președintele însuși este un exemplu strălucit în acest sens”, a precizat Keir Starmer.

Președintele american a început marți o vizită, considerată de mulți istorică, în Marea Britanie.