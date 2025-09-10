Statele Unite promit să apere teritoriul NATO după incursiunea Rusiei în Polonia

Washingtonul a transmis că va apăra „fiecare centimetru de teritoriu NATO”, după ce Rusia a efectuat o incursiune peste noapte în Polonia, alimentând temeri în rândul statelor europene membre ale alianței.

Conform Sky News, Statele Unite au reafirmat angajamentul față de NATO în urma incursiunii militare a Rusiei pe teritoriul Poloniei.

Mesaj de liniștire de la Washington

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a declarat miercuri că „Washingtonul va apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, într-un mesaj menit să liniștească aliații europeni.

Declarația vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și Occident, dar și al incertitudinilor generate de remarcile repetate ale președintelui Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării soliditatea angajamentului SUA față de alianța militară.