SUA a refuzat un preț fix pentru F-35A, dar Elveția îl cumpără pentru avantajul tehnologic

Statele Unite nu sunt dispuse să își schimbe poziția privind prețul avioanelor de luptă F-35A, a anunțat miercuri Consiliul Federal elvețian, după discuții intense purtate în această vară cu oficiali americani. „Elveția trebuie să accepte că prețul per lot va fi cel negociat între guvernul SUA și Lockheed Martin, iar prețul fix nu poate fi impus”, este concluzia guvernului de la Berna.

Cât vor costa avioanele… rămâne o necunoscută

Această situație înseamnă că totalul exact al costurilor nu poate fi stabilit acum, acestea depinzând de inflația din SUA, de prețurile materiilor prime și de alți factori. Estimările actuale indică posibile costuri suplimentare între 650 milioane și 1,3 miliarde de franci elvețieni.

Deși condițiile impuse de SUA dezavantajează Elveția, Consiliul Federal își menține planul de achiziție a F-35A, motivând că aparatul „are un mare avantaj tehnologic față de alte aeronave” și este deja larg utilizat în Europa. Ministerul Apărării a fost însărcinat să verifice dacă cerințele actuale ale apărării aeriene mai corespund evaluării inițiale din 2017 și să prezinte un raport cu opțiuni până la sfârșitul lui noiembrie.

Achiziția F-35, subiect de controverse

De asemenea, guvernul a decis să publice evaluările juridice realizate de firme de avocatură din Elveția și SUA, odată ce negocierile diplomatice s-au încheiat.

Achiziția avioanelor de vânătoare a fost deja un subiect controversat pentru câteva săptămâni, iar oficialii elvețieni au recunoscut „neînțelegerile” cu Washingtonul privind costurile avioanelor. Cedric Wermuth, copreședinte al social-democraților, a cerut săptămâna trecută un nou referendum pentru ca populația să poată decide: „Pentru ca populația să poată opri achiziția”, a precizat politicianul elvețian într-un comunicat remis sursei citate.