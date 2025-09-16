SUA acuză Columbia că nu a cooperat în războiul împotriva drogurilor

Măsura reflectă o creștere recentă a producției de cocaină și legăturile deteriorate dintre Casa Albă și președintele de stânga al țării.

Chiar dacă a stabilit că Columbia nu și-a respectat obligațiile internaționale în domeniul combaterii narcoticelor, administrația Trump a emis o derogare de la sancțiunile care ar fi declanșat reduceri majore ale ajutorului financiar, invocând interese naționale vitale ale SUA.

Cu toate acestea, este un pas major împotriva unuia dintre cei mai fideli aliați ai Statelor Unite din America Latină, despre care analiștii spun că ar putea afecta economia și ar putea împiedica și mai mult eforturile de restabilire a securității în zonele rurale.

Președintele Gustavo Petro, care a declarat în mai multe rânduri că whisky-ul ucide mai mulți oameni decât cocaina, a deplâns decizia lui Trump în timpul unei ședințe de cabinet televizate de luni, spunând că Columbia a fost penalizată după ce a sacrificat viețile a „zeci de polițiști, soldați și cetățeni obișnuiți, încercând să oprească cocaina” să ajungă în Statele Unite.

SUA a adăugat ultima dată Columbia pe listă, printr-un proces cunoscut sub numele de decertificare, în 1997, când cartelurile țării – prin amenințări cu violență și bani – otrăviseră o mare parte din instituțiile națiunii.