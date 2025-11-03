SUA, acuzate că au intimidat diplomați europeni pentru a bloca taxa pentru poluare maritimă

Presiunile, descrise drept „fără precedent” de oficiali ai Comisiei Europene, au avut loc în octombrie, la reuniunea Organizației Maritime Internaționale din Londra.

Potrivit relatărilor diplomaților europeni, citați sub anonimat de Politico luni, aceștia au fost chemați la Ambasada SUA din Marea Britanie, unde li s-ar fi transmis amenințări directe privind relațiile comerciale ale țărilor lor cu Statele Unite și chiar vizele membrilor de familie. Altfel spus, companiile din acele state ar fi putut pierde contracte sau acces la piața americană dacă delegații nu votau în linie cu Washingtonul, iar familiile diplomaților riscau restricții sau retragerea vizelor pentru SUA.

Presiunile au dat roade, taxa a fost amânată

„Negociatorii noștri nu au mai văzut niciodată așa ceva în vreo discuție internațională”, a declarat un oficial european care a discutat cu cei implicați.

Sursele susțin că presiunile au venit pe fondul opoziției lui Donald Trump față de măsurile climatice mondiale, liderul american considerând combaterea încălzirii globale „o escrocherie”. SUA s-au opus inițiativei de taxare a poluării din transportul maritim, pe motiv că ar afecta companiile americane.

După o campanie intensă de lobby, summitul Organizației Maritime Internaționale a decis amânarea cu un an a introducerii taxei, decizie considerată o mare victorie de Washington.

„Presiunea SUA a creat o atmosferă de frică, care, la rândul ei, a generat haos și a dus, în cele din urmă, la amânarea adoptării măsurii”, a explicat Christiaan De Beukelaer, expert în politici climatice la Universitatea din Melbourne.

SUA și UE, din nou în conflict diplomatic

Departamentul de Stat american a refuzat să comenteze, însă secretarul de stat Marco Rubio a apărat acțiunile SUA într-un articol din Wall Street Journal: „Diplomația reală, bazată pe interesul național – al nostru și al lor – poate bloca scheme birocratice lipsite de responsabilitate”.

Criticii consideră însă că episodul marchează o nouă ruptură între SUA și Uniunea Europeană și o lovitură adusă sistemului multilateral născut după al doilea război mondial. „Odată ce începi să ameninți țări, subminezi structura și funcționarea multilateralismului”, a avertizat analistul politic din Melbourne.