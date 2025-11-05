SUA: Al 16-lea atac mortal asupra unei presupuse ambarcațiuni transportatoare de droguri

Atacul de marți a ucis două persoane aflate la bordul navei, a spus Hegseth, ridicând numărul morților din campania administrației Trump în apele sud-americane la cel puțin 66 de persoane în cel puțin 16 atacuri.

Președintele Donald Trump a justificat atacurile insistând că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile de droguri și susținând că navele sunt operate de organizații teroriste străine.

„Vom găsi și vom distruge TOATE navele care intenționează să transporte droguri în America pentru a ne otrăvi cetățenii”, a spus Hegseth, potrivit AP.

Legiuitorii din ambele partide au presat administrația să furnizeze mai multe informații despre cine este vizat și justificarea legală a atacurilor.

Ultimul atac are loc în momentul în care portavionul USS Gerald R. Ford a părăsit Marea Mediterană în drum spre Caraibe, după ce Hegseth a ordonat trimiterea lui în regiune cu mai mult de o săptămână în urmă.

Acesta se va alătura unei concentrări deja solide de avioane, nave și mii de soldați americani în America Latină.

America Latină – mișcările navelor militare

Un oficial al apărării, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre mișcările navelor, a confirmat că Ford și distrugătorul USS Bainbridge au traversat marți Strâmtoarea Gibraltar și au intrat în Atlantic.

Ford a fost inițial detașat împreună cu cinci distrugătoare, dar nu este clar dacă toate vor merge în Caraibe. Două dintre celelalte distrugătoare din grupul de atac al lui Ford, USS Winston Churchill și USS Mahan, se află acum în Marea Mediterană, Mahan fiind în portul Rota, Spania.

Celelalte două distrugătoare, USS Forrest Sherman și USS Mitchener, se află în Marea Roșie, a declarat oficialul.

În ultima lovitură, un videoclip postat de Hegseth pe rețelele de socializare arată o cutie gri care ascunde o barcă care apare în apă înainte de a fi aruncată în aer. Imaginile trec apoi la nava cuprinsă de flăcări.