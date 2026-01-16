SUA avertizează Iranul la ONU: „Toate opțiunile sunt pe masă”

Joi, reprezentanții SUA și ai Iranului s-au întâlnit față în față la ONU, într-o sesiune solicitată urgent de partea americană. Ambasadorul SUA a transmis un mesaj clar către autoritățile de la Teheran. El a spus că președintele Donald Trump este „un lider de acțiune” și că administrația sa nu va accepta continuarea violențelor împotriva cetățenilor iranieni, arată Associated Press.

Aceste declarații au venit în contextul unor proteste de amploare, reprimate dur de forțele de securitate din Iran. În urma acestor manifestații, guvernul a restricționat aproape complet accesul la internet și la servicii de comunicații.

Mărturii puternice ale disidenților iranieni la ONU

Un moment de maximă tensiune l-a constituit intervenția activistei și jurnalistei Masih Alinejad. Ea s-a adresat direct delegatului iranian, relatând despre tentativele de asasinat îndreptate împotriva ei și despre represiunea sistematică a opoziției.

De asemenea, Ahmad Batebi, un alt disident iranian, a vorbit despre experiențele de tortură din închisorile țării. El a îndemnat și comunitatea internațională să nu abandoneze populația iraniană în fața represiunii.

Reprezentantul Iranului la ONU a respins acuzațiile formulate de SUA, susținând că Washingtonul exploatează situația sub pretextul apărării drepturilor omului, cu scopul de a justifica o posibilă intervenție externă.

Rusia a fost singurul membru al Consiliului de Securitate care s-a aliniat poziției Iranului, cerând Statelor Unite să înceteze implicarea în afacerile interne ale acestei țări.

Noi sancțiuni și temeri privind escaladarea tensiunilor

În paralel cu dezbaterile din cadrul ONU, SUA au anunțat sancțiuni suplimentare împotriva unor oficiali iranieni considerați responsabili de reprimarea protestelor. Uniunea Europeană și statele membre G7 analizează, la rândul lor, posibile măsuri adiționale.

Conform datelor prezentate de organizațiile pentru drepturile omului, numărul victimelor a depășit 2.600, acesta fiind cel mai ridicat bilanț al represiunii din Iran din ultimele decenii. Situația ridică îngrijorări majore privind stabilitatea regională și riscul unui conflict cu implicații internaționale.