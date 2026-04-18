SUA prelungește derogarea care permite țărilor să cumpere petrol rusesc

Departamentul Trezoreriei SUA a permis achizițiile de petrol încărcat pe nave începând de vineri până pe 16 mai, o prelungire a unei derogări inițiale de 30 de zile care a expirat pe 11 aprilie, potrivit unui document publicat pe site-ul departamentului, relatează The Guardian.

Prelungirea vine la două zile după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul nu va reînnoi derogarea care permitea țărilor să cumpere petrol rusesc fără a se confrunta cu sancțiuni americane.

Emisarul prezidențial rus Kirill Dmitriev a declarat că prima derogare va elibera 100 de milioane de barili de țiței rusesc, echivalentul a aproape o zi de producție globală.

Amânarea sancțiunilor ar putea stimula temporar aprovizionarea mondială cu petrol, dar nu a împiedicat creșterea prețurilor petrolului din cauza închiderii efective a strâmtorii Ormuz.