Prima pagină » Știri externe » SUA prelungește derogarea care permite țărilor să cumpere petrol rusesc

SUA prelungește derogarea care permite țărilor să cumpere petrol rusesc

Administrația Trump a emis o derogare care permite țărilor să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate pe mare timp de aproximativ o lună, încercând să controleze prețurile globale la energie, care au crescut vertiginos în timpul războiului împotriva Iranului.
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
18 apr. 2026, 05:31, Știri externe

Departamentul Trezoreriei SUA a permis achizițiile de petrol încărcat pe nave începând de vineri până pe 16 mai, o prelungire a unei derogări inițiale de 30 de zile care a expirat pe 11 aprilie, potrivit unui document publicat pe site-ul departamentului, relatează The Guardian.

Prelungirea vine la două zile după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul nu va reînnoi derogarea care permitea țărilor să cumpere petrol rusesc fără a se confrunta cu sancțiuni americane.

Emisarul prezidențial rus Kirill Dmitriev a declarat că prima derogare va elibera 100 de milioane de barili de țiței rusesc, echivalentul a aproape o zi de producție globală.

Amânarea sancțiunilor ar putea stimula temporar aprovizionarea mondială cu petrol, dar nu a împiedicat creșterea prețurilor petrolului din cauza închiderii efective a strâmtorii Ormuz.

Recomandarea video

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
Gandul
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
O navă de croazieră de lux a forțat traversarea Strâmtorii Ormuz, unde traficul rămâne extrem de scăzut
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor