SUA prelungește proiectul pentru A-10 Warthog până în 2030

A-10 este în serviciu din 1976 și a participat la lupte în aproape fiecare conflict major în care SUA au fost implicate în cele aproape cinci decenii. Era programat să fie retras în 2029, dar anunțul de luni înseamnă că va rămâne în stocurile SUA pentru cel puțin încă un an.

Cel mai recent, acestea au fost folosite în eforturile de recuperare a doi aviatori după ce F-15-ul lor s-a prăbușit deasupra Iranului. Un A-10 s-a prăbușit pe 3 aprilie în Golf, în largul Iranului, în timpul acelei misiuni, potrivit Anadolu.

„În consultare cu @SecWar, vom prelungi platforma A-10 «Warthog» până în 2030. Acest lucru păstrează puterea de luptă, în timp ce Baza Industrială de Apărare lucrează pentru a crește producția de aeronave de luptă”, a declarat secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, pe platforma de socializare americană X, referindu-se la secretarul Apărării, Pete Hegseth.

In consultation with @SecWar, we will EXTEND the A-10 “Warthog” platform to 2030. This preserves combat power as the Defense Industrial Base works to increase combat aircraft production. Thank you to @POTUS for your unwavering support of our warfighters and quick, decisive… pic.twitter.com/zn1l3OshdY — Office of the Secretary of the Air Force (@SecAFOfficial) April 20, 2026

„Mulțumesc lui @POTUS pentru sprijinul neclintit acordat luptătorilor noștri și pentru conducerea rapidă și decisivă pe măsură ce ne echipează forțele. Urmează mai multe”, a adăugat el.

Hegseth a postat separat: „Trăiască Warthog-ul” pe X.

Long live the Warthog. https://t.co/D5TRMIXAFF — Pete Hegseth (@PeteHegseth) April 20, 2026

Există aproximativ 281 de avioane Warthog în inventarul SUA, iar producția fiecăruia costă aproximativ 9,8 milioane de dolari, potrivit site-ului web al Forțelor Aeriene.