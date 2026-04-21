Prima pagină » Știri externe » SUA prelungește proiectul pentru A-10 Warthog până în 2030

SUA prelungește proiectul pentru A-10 Warthog până în 2030

Pentagonul a anunțat luni că va prelungi serviciul aeronavei de sprijin aerian apropiat A-10 Warthog până în 2030, asigurându-se că aceasta rămâne în arsenalul SUA pentru mai bine de o jumătate de secol.
Sursa foto: X/Troy Meink
Laura Buciu
21 apr. 2026, 07:51, Știri externe

A-10 este în serviciu din 1976 și a participat la lupte în aproape fiecare conflict major în care SUA au fost implicate în cele aproape cinci decenii. Era programat să fie retras în 2029, dar anunțul de luni înseamnă că va rămâne în stocurile SUA pentru cel puțin încă un an.

Cel mai recent, acestea au fost folosite în eforturile de recuperare a doi aviatori după ce F-15-ul lor s-a prăbușit deasupra Iranului. Un A-10 s-a prăbușit pe 3 aprilie în Golf, în largul Iranului, în timpul acelei misiuni, potrivit Anadolu.

„În consultare cu @SecWar, vom prelungi platforma A-10 «Warthog» până în 2030. Acest lucru păstrează puterea de luptă, în timp ce Baza Industrială de Apărare lucrează pentru a crește producția de aeronave de luptă”, a declarat secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, pe platforma de socializare americană X, referindu-se la secretarul Apărării, Pete Hegseth.

„Mulțumesc lui @POTUS pentru sprijinul neclintit acordat luptătorilor noștri și pentru conducerea rapidă și decisivă pe măsură ce ne echipează forțele. Urmează mai multe”, a adăugat el.

Hegseth a postat separat: „Trăiască Warthog-ul” pe X.

Există aproximativ 281 de avioane Warthog în inventarul SUA, iar producția fiecăruia costă aproximativ 9,8 milioane de dolari, potrivit site-ului web al Forțelor Aeriene.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Singura stradă din lume cu 3 sensuri de circulație. Care este al treilea sens?
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Rita Branga, prima șefă de Parchet condamnată pentru mită într-un dosar DNA, la un pas de a obține anularea sentinței din cauza unei sticluțe cu parfum
Libertatea
Ciorbă mănăstirească de păstăi | Rețeta maicii Hrisantia de la Mănăstirea Valea Bistrei
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor